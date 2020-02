La secuela de 'Escuadrón Suicida' se queda sin director... ¿Por culpa de Dwayne Johnson?

David Ayer, director de la primera parte, no parece estar muy contento con las películas de estudio. Durante la promoción de 'Bright', su próximo estreno de Netflix, dejó ver los problemas de libertad creativa entre él y Warner. Sin embargo, aun estando descartado para la secuela, Ayer no abandona y dirigirá 'Gotham City Sirens', historia que volverá a contar con Harley Quinn. No obstante, parece que el grupo de supervillanos ya no le termina de convencer.

Era necesario encontrar un nuevo rumbo para que unos personajes con tanto potencial no cayeran en saco roto. Jaume Collet-Serra ('Infierno azul') parecía ser una buena opción. Experto en el cine de terror blockbuster, podría dotar se esaa violencia y tono adulto que se echó de menos en su primera parte. Pero finalmente no será así. El director ha decidido pasarse a la competencia y dirigir 'Jungle Cruise' para Disney, la nueva franquicia con la que pretenden hacer un 'Piratas del Caribe', pero con Dwayne Johnson. Sí, con Dwayne Johnson.

Así pues, 'Escuadrón Suicida 2' reinicia la búsqueda de director. El reparto de lujo y los villanos más míticos de la compañía merecen un líder que les lleve por el camino del éxito más allá de los resultados en taquilla. El estreno no está previsto hasta 2019, por lo que todavía hay tiempo para que Warner tome la decisión.