LA SEGUNDA PARTE YA ESTÁ EN MARCHA

Tras el éxito de la primera entrega de 'After', Dylan Sprouse ha decidido regresar al mundo de la actuación para interpretar a un nuevo protagonista en la segunda entrega de la saga: 'After We Collided'. En ella encarnará a Trevor, un personaje que será un punto de inflexión en la relación de Tessa y Hardin.