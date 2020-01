'Harry Potter' se convirtió en un fenómeno mundial desde el estreno de la primera película 'Harry Potter y la piedra filosofal' en 2001. Después de que salieran a la luz las 8 películas de la saga durante una década, cuando parecía que ya todo había terminado, la creadora de 'Harry Potter', J.K. Rowling, comenzó a llevar al cine nuevas historias de la mano de Warner Bros, naciendo así 'Animales Fantásticos y dónde encontrarlos'. Más tarde llegó 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' y actualmente nos encontramos a la espera de noticias sobre la tercera parte, 'Animales Fantásticos 3'.

Esta continuación de la saga de fantasía más famosa de todos los tiempos provocó que apareciesen nuevos actores como Jude Law, quien interpreta a Albus Dumbledore. Este actor ha confesado a Vanity Fair que quería bordar la interpretación de un personaje tan importante como Dumbledore, por lo que la propia Rowling estuvo durante 3 horas seguidas revelándole secretos y claves del personaje que iba a representar en esta nueva parte para que todo fuese más fácil para él.

"Creo que uno de los mejores momentos de preparación fue trabajar con J.K. Rowling. Pasé toda una tarde con ella y me contó la historia de este gran personaje. Recuerdo que estaba tomando un té y me dijo, si no te importa voy a ponerme de pie. Así estuvo durante casi tres horas. Solo caminaba de arriba abajo, hablaba y hablaba. Yo estaba sentado mientras escribía notas y pensaba en la increíble visión del personaje. Tuve la oportunidad de desempeñar el papel en 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' y el año que viene, si todo sigue adelante seguiré en 'Animales Fantásticos 3' aunque hay mucho trabajo por hacer.

Además, el intérprete reveló que se enteró que buscaban actores para continuar con esta saga porque es un fanático desde siempre. Por ello, se presentó al proceso de selección y fue un transcurso muy divertido "Leí a mis hijos Harry Potter, les llevé a ver las películas y 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' me encantó. Después, no recuerdo en qué momento, pero alguien me dijo: "¿Oh, sabes que buscan un actor para interpretar a Dumbledore?". Entonces me presenté a un proceso de selección, algo que no había hecho en mucho tiempo y fue divertido porque me sentía comprometido con mi papel. Interpretar a Albus Dumbledore conlleva una gran responsabilidad", concluyó Jude Law.

