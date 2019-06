El secreto de la trama de 'Frozen 2' que ha desvelado su último póster

'Frozen' llegó en el año 2013 y consiguió un gran éxito, llegando a ser la película con mayor recaudación de ese año con más de 1.200 millones de dólares por todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de los clásicos de Disney y se alzó con dos Oscar a la mejor película animada y a la mejor canción original para 'Let it Go'. Este año llegará a los cines la secuela, que cuenta con las mismas voces originales de la primera, con Kristen Bell como Anna, Idina Menzel como Elsa, Jonathan Groff poniendo voz a Kristoff y Josh Gad interpretando a Olaf.

Disney hizo público, hace unos meses, el primer tráiler y ahora está publicando los póster promocionales en varios países y el de Japón ha desvelado uno de los misterios que puede contener la secuela de Elsa y Anna. Sobre la imagen de las dos protagonistas de la cinta, aparece un texto que dice: "¿Por qué Elsa tiene poderes?". Esta pregunta podría ser clave en la trama de 'Frozen 2' en la que las protagonistas se embarcarían en una aventura hacia sus orígenes para responder a la pregunta de por qué Elsa recibió el don de generar hielo. A continuación puedes ver la imagen promocional:

