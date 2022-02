'Encanto' no deja de obtener reconocimientos tal y como demuestran sus tres nominaciones a los premios Oscar, sus casi 250 millones de dólares recaudados a nivel internacional o alcanzar el número uno en el top 100 que elabora Billboard sobre las canciones más populares del momento. Aunque este último honor se debe a 'No se habla de Bruno', probablemente la canción que más lágrimas provocó fue 'Dos oruguitas'.

Sobre esta pieza musical compuesta por Lin-Manuel Miranda, su cantante, Sebastián Yatra se ha referido a su éxito: "Lloré al principio de la película. Al ver una película de Disney sobre Colombia, que muestra diferentes elementos tan específicos de mi país, la gente, la familia... al saber que yo soy parte de eso, me puse a llorar como un niño pequeño", declaró a CNN.

"Es la primera vez que Disney deja una canción cantada en español sonando en todo el planeta. Así que no solo en Estados Unidos y en toda América Latina escuchan 'Dos oruguitas' en español, sino también en China, Rusia, Afganistán... donde sea que esté sonando, está en español", se mostró orgulloso el cantante colombiano. "Es una película que está representando a los latinos y colombianos alrededor del mundo. Todo en 'Dos oruguitas' y 'Encanto' ha sido un sueño hecho realidad", aseguró.

La historia que narra la canción se remonta mediante un flashback a cuando se conocieron la Abuela Alma y el Abuelo Pedro y su trágico desenlace. La letra de la canción evoca a dos oruguitas que se enamoran, haciendo el paralelismo con las almas de ambos.

Sebastián Yatra ya reveló a ET lo que le pareció trabajar en la elaboración de esta canción: "No pedí ningún detalle ni nada. Simplemente me emocioné y gracias a Dios todo salió bien", expresó. "Me encantó trabajar en el estudio con Lin-Manuel Miranda y todo su equipo de 'Dos oruguitas'. Fue una forma de grabar muy diferente a la que estoy acostumbrado con mis canciones".

"Con 'Dos oruguitas' estás cantando y actuando al mismo tiempo porque estás contando la historia de un personaje al que estoy dando voz. Y también tengo la responsabilidad de dar y transmitir realmente mucha emoción a esta escena que va a hacer que la gente se conecte cada vez más con mi país. Estoy muy orgulloso de ser colombiano. Después de ver la película, me emocioné mucho y también me dio nostalgia".

Su compositor, Lin-Manuel Miranda declaró a Vulture el pasado enero que 'Dos oruguitas' fue la canción más difícil que escribió para una película, teniendo el honor, además, de ser la primera que compuso totalmente en español.

