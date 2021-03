Sean Young habla de lo "horrible" que fue trabajar con Charlie Sheen en 'Wall Street': "Eso es lo que te hace la cocaína"

La actriz Sean Young se convirtió en una de las grandes actrices de los años 80 gracias a varios proyectos que encumbraron su carrera. Dos de ellos son recordados hoy en día como películas de culto, este es el caso de 'Blade Runner' de Ridley Scott (1982) y 'Dune' de David Lynch (1984).

Pero, a pesar del gran talento interpretativo que Young tenía, fue catalogada como una actriz difícil de trabajar y en los 90 su popularidad y acceso a nuevos papeles decayeron. Aunque, a pesar de ello la británica ha seguido trabajando todo este tiempo.

Ahora, la actriz ha concedido una entrevista a 'Daily Beast' donde ha hablado sin pelos en la lengua de algunas de sus experiencias más duras en Hollywood. Así recuerda una escena de amor entre ella y Harrison Ford en 'Blade Runner' que no fue para nada romántica, algo que entiende como una venganza de Ridley Scott por haberle dado calabazas.

Sean Young | Getty

"Honestamente, Ridley [Scott] quería que saliera con él. Se esforzó mucho al comienzo del programa para que saliera con él, y yo nunca lo haría. Yo estaba como, nah . Y luego comenzó a salir con la actriz que interpretó a Zhora, Joanna Cassidy, y me sentí aliviada. Y luego hacemos esta escena, y creo que fue Ridley. Creo que Ridley estaba como, vete a la mierda. Estaba pensando, '¿Por qué tiene que ser así? ¿Cuál fue el punto de eso?' y creo que fue el mensaje no demasiado sutil de Ridley de que se estaba vengando de mí".

Otra de las grandes producciones en la que trabajó en los 80 fue en la película 'Wall Street' protagonizada por Michael Douglas y Charlie Sheen y dirigida por Oliver Stone. Cinta de la que no tiene un buen recuerdo.

"Oh Dios, qué bastardo era [Oliver Stone]. Michael Douglas fue maravilloso, pero Oliver y Charlie [Sheen] fueron horribles. Y Charlie estaba tomando mucha coca en esa película, y ​​eso es lo que te hace la cocaína", dice abiertamente sobre lo complicado que fue trabajar con el actor y el director del filme.

Charlie Sheen y Michael Douglas en 'Wall Street' | Twentieth Century Fox

Además, Young recuerda un momento muy desagradable que vivió con Charlie Sheen quien le puso una nota en su espalda donde ponía "cunt", que se podría traducir como "gilipollas": "Michael lo arrancó sin que yo supiera lo que decía. Dije: '¿Qué fue eso?' y él dijo: 'Olvídalo'. Luego, el marchante de arte, el tipo que trajo todos los cuadros que estaban en la pared, estaba allí custodiando los cuadros y me contó lo que había hecho Charlie. Hablé con Charlie al día siguiente y le dije: 'Tu papá era un profesional. ¿Escribir "gilipollas" en un trozo de cinta adhesiva y pegarlo en mi espalda? No es pro. Es simplemente una estupidez. ¿Qué estás haciendo?'".

Sean también recuerda el momento en el que el director de la película decidió prescindir de ella con unas formas muy poco elegantes: "Oliver puso a Daryl [Hannah] con este vestido blanco que termina usando en la escena de la gran fiesta, y Daryl me dejó pasar el rato en su caravana. Daryl no quería usar el vestido porque es sin espalda, y miro a Oliver y le digo: 'Oliver, ¿por qué querrías que ella use un vestido con el que no se siente cómoda?' Él dijo: '¿Podrías disculparnos un minuto?' y me levanté y dejé el remolque", empieza así contando la anécdota.

Para añadir después: "Estamos ensayando y él toma mi única línea en la escena: Bud está hablando de caballos de carreras y yo me vuelvo hacia él y le digo: 'Estos son caballos de salto, cariño, estos no son caballos de carreras', como una gran esnob. le da mi línea a Daryl. Y me acerco a Oliver y le digo: '¿No entiendo? No tengo líneas ahora. ¿Cuál es el punto de que yo esté en esta escena?' Y él dice: 'Tienes razón. Estás despedida'. Fui al tráiler, recogí mis cosas y luego me dijeron que me subiera a un coche. Y el conductor, que pensé que me iba a llevar de regreso a Manhattan, me deja en la estación de autobuses".

Charlie Sheen, Sean Young y Daryl Hannah en 'Wall Streeet' | Twentieth Century Fox

Aunque, no todos los compañeros con los que ha trabajado los define de una forma tan "horrible". Sean estuvo junto a Jim Carrey en 'Ace Ventura' (1994) y guarda un gran recuerdo de él: "Morgan Creek quería a otra y Jim Carrey me quería a mí. Y luchó por mí. Y obtuve el papel. Es el único protagonista que alguna vez hizo eso por mí. Jim entró y dijo: 'No, no, no. Lo que sea que escuches es una mierda. Ella es genial".

