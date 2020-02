Sean Penn se queja de las celebridades que van a sus galas benéficas y no donan nada

Desde que ocurrió el terremoto de Haití, el actor Sean Penn ha estado comprometido con la causa y organiza, todos los años, la gala Help Haiti Home con el fin de recaudar fondos para ayudar a los supervivientes del trágico suceso.

Pero, ya cansado, se ha quejado públicamente, en la revista Haute Living, de que las celebridades que asisten no donan lo suficiente. "Hay gente extraordinaria que viene, claro, pero también te encuentras con una habitación llena de gente que no da nada", confiesa el actor, “comen, se divierten, pero no me creo que exista una sola persona en esa sala que no pueda permitirse dar al menos 25 dólares”.

De hecho, en la gala del año pasado, el actor consiguió recaudar solo siete millones de euros. A pesar de que asistieran grandes personalidades del mundo del entretenimiento como Madonna, Pamela Anderson, Lana del Rey, Justin Bieber e incluso el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton.

Esperemos que, con estas declaraciones, Sean Penn consiga muchos más fondos en la siguiente gala que organice. Más cuando el actor insiste en la importancia del apoyo económico de todos.