'Scream': Así vivió David Arquette tener que compartir pantalla con su ex mujer, Courteney Cox

El mensaje satírico de la primera entrega de 'Scream' cogió carácter de culto con el paso de los años, a pesar de que en el momento del estreno, en 1996, tuviera muchos detractores. Gracias a un maestro del género como Wes Craven, responsable de 'Pesadilla en Elm Street', el slasher volvía a inundar los cines de jóvenes ávidos de sangre y ciertas dosis de susto.

Así, Ghostface se convirtió en todo un emblema del cine de terror, lo que ha generado 4 secuelas en los años siguientes, la última siendo estrenada el pasado fin de semana. Incluso, se casaron dos de sus protagonistas, David Arquette y Courteney Cox, tras conocerse en el rodaje, a pesar de que se divorciaron en 2013.

Ahora, el actor estadounidense de 50 años, que dio vida al policía Dewey Ridley, ha revelado lo que sintió en el set de filmación, después de reencontrarse con su ex mujer. "Es una experiencia catártica poder actuar frente a Courteney", ha dicho David Arquette a The New York Times sobre volver a filmar con ella 25 años después del estreno de la primera entrega. "Se emocionó mucho mientras lo grababa", ha añadido por su parte Courteney Cox sobre una escena que protagonizan ambos. Y es que en la ficción también hicieron pareja para luego separarse, lo que ayudó a meterse en el papel, según el actor.

Aunque los dos intérpretes se divorciaron, siguen siendo amigos ya que les une su amor por su hija Coco, nacida en 2004. Ambos se casaron en 1999 tras tres años de noviazgo y eligieron separar sus caminos en 2013, después de también aparecer en 'Scream 4'.

Seguro que te interesa:

25 años de 'Scream': Desde Neve Campbell hasta Courteney Cox, así han cambiado sus protagonistas