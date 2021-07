Scout Willis, la hija de Demi Moore y Bruce Willis, celebra su entrada en los 30 en topless

Scout Willis siempre ha sido la hija menos mediática del famoso matrimonio Moore-Willis. Demi Moore y Bruce Willis estuvieron casados 13 años y fruto de ello, además de una fuerte amistad, son sus tres hijas Rumer, Scout y Tallulah. Y mientras Rumer y Tallulah también ha tirado por la actuación, Scout es mucho más discreta.

Su pública, compartida con el rapero Jake Miller desde hace 5 años, se limita a lo que cuelga en las redes sociales. Como en el confinamiento por la COVID-19, que la pareja lo vivió junto a los padres de ella y sus hermanas.

Y ahora, a las puertas de decir "adiós" a los 29 y "hola" a los 30, Scout Willis ha compartido una storie con un topless de lo más sutil. De espaldas y con todo el cuerpo embadurnado en crema, Scout presume en ella de día en medio de la naturaleza.

Con la frase "Último día teniendo 29 años" escrita sobre su espalda, con el pelo apartado hacia un lado, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Su hermana Rumer publicó hace poco fotos... con polémica

Rumer Willis, al igual que Tallulah Willis, también ha seguido los pasos de sus padres hacia la actuación. Aunque la exposición frente a los medios a veces tenga consecuencias no del todo satisfactorias.

Unas fotos de la actriz desembocaron en que muchos de sus seguidores criticasen su cuerpo, acusándola de estar demasiado delgada. Pero Rumer no se quedó callada ante ello y lo condenó en sus stories: "Después del aluvión de comentarios completamente inapropiados que dejaron en la foto que publiqué ayer, me quedé realmente decepcionada porque yo estaba disfrutando de las fotos tan graciosas que me había hecho".

"Aunque pienses que es tu trabajo o incluso tu derecho a dejar tus pensamientos o juicios sin filtrar sobre mi cuerpo para que otros y yo los leamos, no lo es", añadió con firmeza. "La vergüenza corporal de cualquier tipo es algo que no toleraré", concluyó.

Y desde antes, sin estar dispuesta a ceder ante la opinión de otros, ha compartido más fotos que nunca luciendo su cuerpo en bikinis y bañadores.

