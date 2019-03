Scorsese dirigirá un documental sobre George Harrisson

Martin Scorsese ahonda en la todavía desconocida trayectoria artística y biográfica de George Harrison en un documental programado para el próximo Festival de San Sebastián y cuyo tráiler se ha estrenado en la página web del fallecido músico.

"Pensarás que conoces cada canción, cada momento, cada viaje. Pero hay una historia todavía por contar", reza el trailer de 'George Harrison: Living in the Material World', que ya pueden disfrutar los navegantes en georgeharrison.com, semanas antes de que se pueda ver el filme en la sección Zabaltegui Especial del Festival de San Sebastián.

Tras sumergirse en el poderoso directo y las fascinantes bambalinas de los Rolling Stones en "Shine a light", el cineasta Martin Scorsese arroja también luz ahora sobre este Beatle que, eclipsado por el bombardeo mediático vertido sobre Paul McCartney y John Lennon, esconde, sin embargo, un patrimonio artístico y una historia personal deslumbrantes.

'George Harrison: Living in the Material World' suma el talento cinematográfico del realizador de 'Taxi Driver' y la ilusión de lo inédito sobre una de las bandas más legendarias de la historia de la música.

"Legendario, silencioso, desconocido , visionario", describe el adelanto del filme. Scorsese, que realizó recientemente un documental sobre Fran Lebowitz y quien estrenará a finales de año "Hugo", ha entrevistado para este capricho personal de su filmografía a Paul McCartney, Eric Idle o Eric Clapton y, con una exhaustiva búsqueda de material de archivo, también ha convocado en el filme a Phil Spector, John Lennon, Ringo Starr y Yoko Ono.

Harrison, nacido en Liverpool en 1943, fue compositor de canciones clásicas como 'Here Comes the Sun' o pionero de la introducción de instrumentos orientales como el sitar para el gran público. Tras la separación de los Beatles, prosiguió una más prestigiosa que comercial carrera en solitario y en este año se han cumplido dos aniversarios importantes para sus fans: el cuarenta aniversario de su álbum en directo "The Concert for Bangladesh" y, el próximo 29 de noviembre, los diez años de su muerte.