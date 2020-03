Schwarzenegger planea volver al cine con 'Terminator 5'

Schwarzenegger, figura como protagonista de un proyecto para revivir la franquicia creada por James Cameron en 1984 en la que interpretó a un robot del futuro que viaja al siglo XX para intentar cambiar el curso de una guerra que está por llegar entre los hombres y las máquinas.

La agencia que representa a Schwarzenegger, CAA, comenzó hoy a buscar en Hollywood un estudio para desarrollar las posibles películas que tendrían como objetivo poner un final a la historia apocalíptica de la que se han hecho cuatro entregas.

La última parte hasta la fecha, 'Terminator 4: Salvación', se estrenó en 2009 y no contó con la participación del actor, que no obstante apareció en una secuencia reproducido por ordenador, aunque sí en las tres anteriores: 'The Terminator' (1984), 'Terminator 2: El juicio final' (1991) y 'Terminator 3: La rebelión de las máquinas' (2003).

El proyecto del nuevo Terminator no tiene aún asignado un guionista y su productor será Robert Cort ("Jumanji", 1995).

La franquicia es actualmente propiedad de Pacificor, un fondo de inversión californiano que adquirió los derechos de explotación de las películas en febrero de 2010 después de que la productora del último filme, Halcyon, la sacara a subasta obligado por sus problemas económicos.

Halcyon tenía la intención de hacer varias películas pero se quedó sin fondos y los proyectos de Terminator se paralizaron.

Entre los estudios que parecen interesados en resucitar la saga estaría Universal, que estaría tanteando a Justin Lin ('The Fast and the Furious') para la dirección, así como Sony y Lionsgate.

La operación debe ser rápida para rentabilizar los más de 35 millones de dólares que se piden por los derechos de la saga ya que en poco más de seis años (2018), éstos volverán a poder de James Cameron, creador de la franquicia.