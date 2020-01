Scarlett Johansson: "He soñado con ser una princesa Disney durante 20 años, pero probablemente no ocurra"

Probablemente convertirse en una princesa Disney sea el sueño de la mayoría de chicas amantes de los clásicos animados, y al parecer Scarlett Johansson no es ninguna excepción.

La llamativa actriz de Hollywood ha confesado en una entrevista con The New York Times que siempre ha soñado con interpretar en la gran pantalla a una princesa Disney, y más ahora que puede verla su hija de dos años, Rose.

"Ahora mismo creo que las dos compartimos el sueño de que algún día seré una princesa Disney, pero probablemente no ocurra. He estado pidiendo ese papel durante los últimos 20 años, y nadie me lo ha dado".

Johansson, una de las actrices mejor pagadas del planeta, aún no se siente realizada con su carrera. Con la cantidad de nuevas versiones de los clásicos Disney que están llegando a la gran pantalla, ¿será posible que veamos por fin a la estrella de Los Vengadores enfundada en un increíble vestido de princesa? Disney, toma nota.