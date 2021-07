Scarlett Johansson revela quién fue el único Vengador que no se hizo con ellos un tatuaje: "Es un aguafiestas"

Marvel Studios se ha convertido en una de las compañías más relevantes y populares del mundo del espectáculo, no solo por sus proyectos, sino por la gran cantera de estrellas que han catapultado al mundo.

Algunos de estos actores que se convirtieron en fenómenos debido a sus papeles en el MCU son los Vengadores "originales", Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Jeremy Renner y Mark Ruffalo. Tanto es así, que para inmortalizar y recordar su unión siempre los protagonistas decidieron hacerse juntos un significativo tatuaje de su paso por Marvel.

Según contó Robert Downey Jr. a EW, la actriz que interpreta a Viuda Negra, Scarlett Johansson, fue quien tuvo la idea de que todos se hicieran el tatuaje. Pero solo cinco se lo llegaron a grabar.

"Y el sexto fue el tatuador, que nos lo hizo al resto, y el que pasó del asunto fue Mark Ruffalo. Fue idea de Johansson y ella y Evans se lo hicieron en Nueva York. Después, su chico de Nueva York, Josh Lord, que es increíble, voló a Los Ángeles y me hizo el tatuaje", revelaba el actor de Iron Man. Después se lo hizo a Renner y al final presionamos a Hemsworth para que se lo hiciera, y lo hizo".

Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. en 'Vengadores: Endgame' | Marvel

Scarlett Johansson cuenta cómo Mark Ruffalo se negó

Ahora, ha sido la protagonista de 'Viuda Negra' quien ha hablado sobre los tatuajes y cómo Mark Ruffalo no quiso hacérselo.

"Tenemos un tatuaje de Los Vengadores. La única persona que no lo tiene es Mark Ruffalo, básicamente porque es un caga fiestas. Intentamos convencerle para que se lo hiciera. Le dijimos, '¿Y si lo hacemos con tinta blanca? ¿Y si lo hacemos en agua?' Simplemente dijo que no", cuenta Scarlett en Late Night with Seth Meyers.

"¡Es un aguafiestas! En serio, un gran aguafiestas", asegura la actriz. El diseño del tatuaje consiste en una combinación de los elementos de todos los Vengadores, como puedes ver en el vídeo que subió Downey de proceso.

