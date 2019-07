Tras la noticia del abandono de la actriz Scarlett Johansson en la película 'Rub and Tug' donde iba a interpretar a Dante "Tex" Gil, un hombre transexual en los años 70, la actriz ha decidido aclarar sus pasadas declaraciones que causaron tanta polémica en las redes.

La cinta 'Rub and Tug' dirigida por Rupert Sanders (director de 'Ghost in the Shell') tendría a Scarlett Johansson en el papel de Dante "Tex" Gill, un hombre transexual. Reparto que enseguida trajo multitud de polémica en las redes y en colectivos LGTB.

La actriz ha hablado sobre la polémica en As If Magazine, donde señaló que "como actriz debería poder interpretar a cualquier persona, árbol o animal, porque ese es mi trabajo y es lo que requiere mi trabajo... Creo que es una tendencia en el negocio y necesita pasar por varias razones sociales, pero hay momentos en que se vuelve incómodo cuando afecta al arte, porque creo que el arte debería ser libre de cualquier restricción".

Más recientemente ha asegurado que las declaraciones "fueron editadas para el click bait" y "sacadas de contexto" en un comunicado para Entertainment Weekly.

Además, Johansson ha explicado en sus declaraciones que cree que la sociedad podría cambiar y estar más conectada. "Creo que la sociedad estaría más unida si permitiéramos a los demás tener sus propios sentimientos y no esperáramos que todos sintieran lo mismo".

"Sigo apoyando la diversidad, quiero que esta llegue a la industria y seguiré luchando por proyectos donde todo el mundo pueda ser incluido", ha añadido la actriz.

