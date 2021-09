Scarlett Johansson pidió 100 millones de dólares a Disney por el estreno de 'Viuda Negra'

Ya son meses de conflicto entre la actriz Scarlett Johansson y Disney por un supuesto incumplimiento de contrato. El estreno simultáneo de la película 'Viuda Negra' no estaba estipulado según la actriz, que ahora reclama una compensación monetaria de 100 millones de dólares.

Desde que se desató la polémica, han sido muchos los que se han pronunciado al respecto. Emma Stone incluso se planteó seguir el ejemplo de Johansson, por su película 'Cruella' pero finalmente consiguió llegar un acuerdo. Siguen las declaraciones cruzadas entre bandos, uno de los últimos en opinar sobre el tema ha sido Benedict Cumberbatch, que considera todo esto "un desastre".

Ha sido el medio Wall Street Journal quien ha desvelado que la actriz que da vida a Natalia Romanoff podría haber reclamado hasta 100 millones de dólares a la productora, cifra que habían estimado que recaudaría en taquilla antes de la pandemia. Sin embargo, tal y como apuntan en la demanda, el incumplimiento del contrato estrenando la película simultáneamente en la plataforma streaming, ha afectado a las cifras de recaudación en taquilla.

Según asegura este medio, la demanda no fue la primera opción de Scarlett Johansoon. Sus abogados intentaron firmar un nuevo contrato cuando se anunció que 'viuda Negra' sería estrenada en Disney+, pero no fue posible debido a que los ejecutivos de Disney "no devolvieron las llamadas ni hicieron caso a los correos electrónicos. Tampoco estuvieron dispuestos a mantener conversaciones serias", y eso impulsó a la actriz a interponer la demanda.

Ahora los fans de Marvel se preguntan cuánto durará esta guerra legal, y qué pasará con el futuro de Scarlett en Marvel.

También hay buenas noticias

Aunque el futuro de la actriz en el universo Marvel sea incierto, tendremos la oportunidad de volver a ver juntos en la pantalla a Chris Evans y Scarlett Johansson, en esta ocasión en una película para Apple, 'Goshted'.

