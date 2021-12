Scarlett Johansson habla sobre su demanda a Disney: "Tienes que saber lo que vales"

Scarlett Johansson es una de las mayores estrellas del mundo y también de las actrices más queridas del Universo Marvel.

El estreno de su película en solitario, 'Viuda Negra', se vio afectado por la pandemia del COVID-19 y por consiguiente también lo hizo su taquilla.

Después de intentar negociar presuntamente con Disney en contadas ocasiones, la actriz decidió demandar a la compañía por haber cambiado los términos de su contrato en cuanto a beneficios.

Johansson defendía que los beneficios en su contrato dependían del éxito que tuviera la superproducción en taquilla, pero como era imposible prever, no contemplaba un estreno en la plataforma Disney+.

Después de todo el revuelo y la hostil respuesta pública de Disney a su acción legal, parece que se llegó a un acuerdo en privado. Y ahora Scarlett ha hablado al respecto en una entrevista con AP Entertainment.

"Creo que es importante en general saber lo que vales y defenderte a ti misma. Y creo que en esta industria, sabes, llevo trabajando tanto tiempo, casi 30 años, que he visto eso... Creo que ha cambiado todo tanto en esos 30 años, y creo que un tiempo atrás quizás hubiera sentido, 'oh dios si me planto puede que nunca vuelva a trabajar o me pondrán en una lista negra o algo así'", reconoce.

"Afortunadamente esto está cambiando en este clima, y sinceramente creo que en una industria tan enorme y universal como la del entretenimiento eso es muy importante y lo necesitamos".

Lo cierto es que el clima de Hollywood sigue avanzando hacia delante por los derechos de las mujeres desde que comenzó la era #MeToo, pero aún queda mucho camino por recorrer.

Por lo que respecta a Scarlett, parece que sus diferencias con Disney están resueltas pues ya se ha anunciado su nueva película con ellos, 'Tower of Terror'.

Además, recientemente el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dejó caer que iban a volver a trabajar juntos de nuevo en un emocionante proyecto.

