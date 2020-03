Scarlett Johansson dará vida a Janet Leigh de ‘Psicosis’

Según informa la edición digital de la revista especializada Variety, el director Sacha Gervasi ('Anvil! El sueño de una banda de rock') también contará con James D'Arcy para encarnar a Anthony Perkins, el actor que interpretó al asesino del filme de Hitchcock.

Psicosis es considerada una obra maestra del cine de suspense, recordada por muchos por la escena del asesinato en la ducha perpetrado por un enajenado Norman Bates.

En el filme del estudio Fox Searchlight los papeles protagonistas serán para Anthony Hopkins (Hitchcock) y Helen Mirren (cuyo papel será el de la esposa del cineasta, Alma Reville).

La obra contará con un guión de John McLaughlin ('Cisne Negro') y la financiación de Ivan Reitman, Joe Medjuck y Tom Pollack a través de la productora Montecito Picture Company.

La historia detrás de 'Psicosis'

El proyecto se basa en el libro 'Alfred Hitchcock and the Making of Psycho', de Stephen Rebello, que plasma el momento en la vida de Hitchcock en el que, en el auge de su carrera como director, decide apostar por una película de terror de bajo presupuesto: 'Psicosis'.

En aquel tiempo ningún estudio se quiso arriesgar y el propio director tuvo que lograr por sí mismo la financiación del proyecto.

La película consiguió ser una de las más exitosas de su carrera y es una de las más influyentes de la historia del cine.

En enero se anunció que el canal de televisión por cable A&E rodaría una serie de televisión que servirá como precuela -historia anterior en el tiempo- de 'Psicosis'.