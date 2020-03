Scarlett Johansson consiguió que Natalie Portman sacase su rabia interior en 'Las hermanas Bolena'

En una entrevista con RedEye Chicago, Natalie Portman, la actriz que ahora debuta como directora en la película 'Una historia de amor y oscuridad', ha explicado cómo la ayudó Scarlett Johansson para superar uno de sus miedos.

La actriz tenía dificultades para hablar por sí misma. Prefería callarse porque, según ella, no quería ser pesada. Sin embargo, Scarlett Johansson la animó para que tuviera seguridad en sí misma.

Todo ocurrió en el rodaje de 'Las hermanas Bolena', la película en la que ambas actrices trabajaron juntas. Un día, en el set, Portman tenía frío y Scarlett le dijo que por qué no lo decía. "No quería ser un problema", confiesa la actriz. "Y ella me decía "¡Di que tienes frío!". Estuvo genial tener a alguien que me indicara lo mucho que me costaba tanto hacer una queja razonable cuando estaba incómoda".

Además, la actriz afirma que parte de esta manera de ser se debe a la desigualdad que hay en Hollywood. "Siempre me preguntan qué significa para mi ser madre y no creo que los hombres experimenten lo mismo en absoluto". Portman cree que también habría que preguntar a los hombres lo que significa ser padre.

'Una historia de amor y oscuridad', la película dirigida por Natalie Portman, narra el conflicto entre Israel y Palestina en los años 40. La película, basada en las memorias del escritor Amos Oz, todavía no tiene fecha de estreno en España.