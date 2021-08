Scarlett Johansson, "conmocionada" ante la respuesta de Disney a su demanda por 'Viuda Negra'

Scarlett Johansson protagoniza 'Viuda Negra', la película en solitario de la heroína del universo cinematográfico de Marvel, donde se profundiza en su pasado. Y aunque lleva varias semanas en cines de todo el mundo, también fue lanzada en la plataforma de streaming de Disney+ con pago adicional, algo habitual en los últimos meses por la situación generada por la pandemia de coronavirus.

Pero una decisión por la que Scarlett Johansson ha demandado a Disney.

La demanda de Scarlett Johansson

Aunque 'Viuda Negra' funcionó muy bien en su primer fin de semana, descendió un 68% en el segundo, la mayor caída de taquilla de una película de Marvel. Se acusa de este cambio a que la película no está exclusivamente en las salas de cine, sino también en Disney+. Esto es lo que ha llevado a Scarlett Johansson a demandar a Disney, acusando a la compañía por incumplimiento de contrato, ya que sus ingresos están ligados al rendimiento de la película en taquilla y este cambio en la distribución afecta considerablemente a su ganancia final.

Además, en la demanda, los abogados de Scarlett afirman que Disney indujo a Marvel de manera intencionada para incumplir el contrato y sin ninguna justificación. Además, según afirman desde Wall Street Journal, esta decisión podría hacer que Scarlett dejase de ganar 50 millones de dólares.

La respuesta de Disney

Pocas horas después de darse a conocer la noticia, Disney publicó un comunicado, a través de la CNBC, donde se defendía de la acusación y, además, acusaba a la actriz de poca empatía con la situación actual: "No hay mérito alguno en esta denuncia. La demanda es especialmente triste y angustiante, siendo un desprecio hacia los terribles efectos prolongados durante la pandemia del COVID-19 de forma global".

"Disney ha cumplido íntegramente el contrato de la Sra. Johansson y además, el estreno de 'Viuda Negra' en Disney+ con el acceso premium conlleva un aumento significativo en los beneficios que se va a llevar, siendo un extra a los 20 millones de dólares que ha recibido hasta la fecha", declararon.

La nueva réplica de Scarlett Johansson

Ahora los representantes de Scarlett Johansson han asegurado a The Wrap que la actriz está "conmocionada por el tono" de la respuesta de Disney a la demanda. El agente de Johansson, el copresidente de la CAA Bryan Loud, emitió previamente un comunicado en el acusaba a Disney de hacer un "ataque directo" contra la actriz.

"Han acusado descarada y falsamente a Sra. Johansson de ser insensible a la pandemia global de COVID, en un intento de hacerla parecer alguien que tanto ellos como yo sabemos que no es", dijo Lourd.

Alega también que Disney "a sabiendas" ha violado el contrato original de su representada. "Han movido muy deliberadamente el flujo de ingresos y las ganancias al lado de Disney+ de la compañía, dejando a los socios artísticos y financieros fuera de su nueva ecuación", aseguró. "Eso es todo, puro y simple. El ataque directo de Disney a su personaje y todo lo demás que implicaban está por debajo de la compañía con la que muchos de nosotros en la comunidad creativa hemos trabajado con éxito durante décadas", añadió.

La reacción de Kevin Feige y Emma Stone

Pero más rostros involucrados también han querido pronunciarse. Por un lado, Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, no está muy contento con la respuesta dada por Disney a Scarlett Johansson: "Es un hombre de empresa y no es dado a enfrentamientos corporativos ni a levantar estridentemente la voz. Pero me han dicho que está furioso y avergonzado. Presionó a Disney contra la estrategia que adoptaron con 'Viuda Negra', prefiriendo un lanzamiento exclusivo en la gran pantalla, pues no quería alterar a su elenco", informó Matthew Belloni, en su boletín What I'm Hearing.

Mientras tanto, Emma Stone, la actriz protagonista de 'Cruella', película que tuvo el mismo tipo de estreno que 'Viuda Negra', está "sopesando sus opciones", según Belloni reportaba en The Hollywood Reporter, tras la demanda de Scarlett Johansson.

