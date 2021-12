Scarlett Johansson confiesa que casi le arruina la Navidad a su hija

La Navidad es una fecha muy especial, sobre todo para los más pequeños, que viven estas fiestas con una ilusión especial. Scarlett Johansson tendrá este año unas de las Navidades más especiales, con un nuevo miembro en la familia: el primer hijo en común con su actual pareja Colin Jost. Y con el ajetreo de tener un bebé en casa, la actriz casi olvida una de las tradiciones navideñas más importantes para su hija mayor Rose, de 7 años.

La actriz confesó durante la premiere de la película de '¡Canta 2!' para el medio E!'s Daily Pop que casi le arruina las Navidades a su hija. La pequeña Rose, es fruto del primer matrimonio de Scarlett con Romain Dauriac, de quien se separó en 2017.

Resulta que una de las tradiciones más seguidas en Estados Unidos por Navidad es esconder una figura de un elfo en algún lugar de la casa para que los más pequeños se diviertan buscándolo. Además, este juego se repite cada día. Dicha tradición resulta ser la favorita de Rose, y de la cual se olvidó por completo Scarlett Johansson. De forma que la pequeña encontró el elfo… pero dentro de una caja, todavía guardado.

Scarlett Johansson | Getty

Así lo contó ella

"Creo que le he arruinado la tradición del 'Elfo en una repisa' (Elf on the Shelf, en su original en inglés). Rose lo encontró el otro día todavía dentro de la caja y me dijo: 'Mamá, ¿Por qué está metido en esta caja tan rara llena de polvo?'. Fue terrible, le tuve que decir que el elfo vivía allí hasta Navidad" contó entre risas la actriz.

Durante la entrevista, Scarlett Johansson admitió que en su familia adoran las tradiciones, y siempre celebran un amigo invisible en el que se esfuerza al máximo porque "es muy competitivo. Mis hermanos son un poco agresivos".

A pesar de este pequeño percance, estamos seguros de que las navidades de Johansson serán muy especiales.

...

Seguro que te interesa...

Viuda Negra y Harley Quinn: Las idénticas dobles de Scarlett Johansson y Margot Robbie se reúnen en un TikTok viral