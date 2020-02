Scar podría tener la voz de un actor nominado al Oscar en el remake de 'El rey león'

'Preparaos' para la llegada de Scar | seestrena.com

Timón y Pumba fueron los primeros en encontrar voz. Los actores Billy Eichner y Seth Rogen ayudarán a un Simba, interpretado por Donald Glover, a superar la muerte de su padre Mufasa, el cual contará de nuevo con la increíble voz de James Earl Jones. Billy Oliver se encargará de sustituir a Mr. Bean con Zazú. Por lo que el reparto está casi al completo, dejando la duda de quiénes serán los encargados de doblar a Scar, Nala y Rafiki. Ahora, el personaje más shakesperiano de Disney tiene un candidato predilecto. Chiwetel Ejiofor junto a su premio BAFTA | Agencias Chiwetel Eijofor, nominado al Oscar por '12 años de esclavitud', está en conversaciones con la Casa de Mickey Mouse para incorporarse a la película de Jon Fraveau. Después de descartarse el rumor de que Hugh Jackman daría voz a Scar, todo parece indicar que será finalmente Eijofor el encargado de sustituir el trabajo de Jeremy Irons en la versión de 1994. El estreno está previsto para el 26 de julio de 2019, por lo que las salas aún tardarán en llenarse de niños grandes que se niegan a crecer mientras lloran desconsoladamente cuando Simba diga aquello de "Papá, papá… tienes que despertar". Las expectativas están altas, pero si al reparto de lujo que va teniendo, se le añade el entusiasmo y las buenas reacciones al opening de la película en la D23, los fans pueden empezar a respirar tranquilos. Y bueno, si sale mal… ¡Hakuna Matata!

