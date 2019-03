Sasha Grey: "No me arrepiento para nada de haber hecho porno"

Pero para cambio, el que ha pegado esta chica. De número uno del porno a artista alternativa. Sasha Grey ha dejado a un lado sus premios al mejor sexo en grupo o al mejor trío del año para dedicarse exclusivamente al cine convencional.

"No me arrepiento para nada de haber hecho porno... mi sexo ahora ha vuelto a ser normal, lo que está bien porque siempre estaba intentando equilibrarlo entre mi vida personal y la profesional", explica la actriz.

Ya ha rodado con Steven Soderbergh, Rob Lowe y ahora lo hace con Elijah Wood bajo la dirección de Nacho Vigalondo. Es 'Open Windows', una película con la que Sasha se identifica totalmente: "Hay mucho de mi en el personaje, basado en las relaciones on-line, voyeurismo, cambio, miedo y deseo".

Aunque Vigalondo no le ha pedido que se desnude, ahora parece que no le resulta tan fácil como antes "Es completamente diferente... la gente que está detrás de las cámaras cambia su lenguaje corporal. Es difícil ignorar alguien al lado que se siente incómodo.. los desnudos no son sexys, aterrorizan. Pero el cine no es suficiente".

"Mi miedo principal es no trabajar, así que si paro, ¿qué hago?" También es dj, tiene un grupo de música experimental, ha publicado un libro de fotografías sacadas en sus rodajes, lee libros para niños en las escuelas y apoya campañas en favor de los animales. Una vida intensa con solo 24 años.