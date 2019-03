Sarah Jessica Parker y Pierce Brosnan juntos en Tentación en Manhattan

Durante el día, Kate Reddy, a la que da vida Sarah Jessica Parker, se deja la piel en una firma bostoniana de gestión financiera. Al caer la noche, vuelve a casa para reencontrarse con su amantísimo esposo Richard, Greg Kinnear, un arquitecto que acaba de perder su trabajo, y sus dos pequeños hijos.

Cuando Kate recibe un importante encargo que la obliga a realizar frecuentes viajes a Nueva York, Richard consigue a su vez el trabajo de sus sueños, situación que debilita el delgado hilo que mantiene unido al matrimonio. Para complicar las cosas, entrará en acción Pierce Brosnan interpretando a Jack Abelhammer, el nuevo y encantador colega de Kate que acaba resultando una inesperada tentación para ella.

Junto a Parker, Brosnan y Kinnear estárán también Christina Hendricks, Olivia Munn, Kelsey Grammer y Seth Meyers, todos ellos bajo las órdenes del director Douglas McGrath.

‘I Don't Know How She Does It’, o 'Tentación en Manhattan' se estrenará el 16 de septiembre en Estados Unidos y el 21 de octubre en España.