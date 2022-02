Santiago Segura sufre un accidente durante el rodaje de su última película: "Perdí el conocimiento"

Santiago Segura ha contado en sus redes sociales el susto que tuvo hace unos días mientras rodaba su la película 'Padre no hay más que uno 3'. Contó que el accidente fue muy aparatoso, que tuvo que ir al hospital a que le dieran puntos, pero por suerte no fue demasiado grabe.

"Me gusta compartir cosas simpáticas y divertidas con mis seguidores en las redes, por eso no sabía si contaros esto… pero realmente la vida no es siempre maravillosa, y de color…" comenzó diciendo Santiago Segura.

Y es que el rodaje de 'Padre no hay más que uno 3', estaba resultando mucho más complicado que los anteriores, debido a la pandemia: "La sexta ola ha traído cambios de plan, parones, retrasos e incluso la baja de algún miembro del reparto por el maldito coronavirus".

Tremendo susto

Tras semanas de estrés, y mucho trabajo, Santiago Segura sufrió un aparatoso accidente. "La presión, la ansiedad y la tensión acumulada pasaron su factura el viernes pasado" explicó.

El cineasta se desmayó, cayendo a plomo contra el suelo. "Perdí el conocimiento en el cuarto de baño y me reventé la oreja contra el suelo", cuando volvió en sí, la escena era mucho peor: "Me desperté en un charco de sangre".

Por suerte, fue corriendo al hospital, donde le dieron 12 puntos en la oreja. Afortunadamente, el accidente se ha quedado en un tremendo susto, y Segura se encuentra bien. Cuenta que ya le han quitado todos los puntos, y que ha regresado al trabajo.

"Todo bien. Aunque no puedo olvidar que si en vez de amortiguar el golpe con la oreja, hubiese caído sobre la nuca o la sien, quizás no estaría aquí contándolo. Moraleja; disfrutad de la vida, que cualquier día, puede ser el último. Ah, ¡y vigilad el estrés y la tensión, son armas mortíferas!" concluyó el cineasta.

