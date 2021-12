Sandra Bullock recuerda el gracioso percance que tuvo rodando una escena de sexo con Ryan Reynolds

'La proposición' es una de las grandes comedias románticas clásicas de las que ya no se hacen. Fue estrenada en el año 2009, y protagonizada por Sandra Bullock y Ryan Reynolds. Ambos actores se conocen desde que eran muy jóvenes, por lo que rodar algunas de las escenas más "picantes" a veces les provocaba mucha risa. Sandra Bullock ha recordado recientemente una graciosa anécdota durante una entrevista.

Durante dicha escena de la película, el personaje de Sandra Bullock (Margaret Tate), busca una toalla justo cuando sale de ducharse, y cae por accidente sobre el personaje Ryan Reynolds (Andrew Paxton), que estaba desvestido porque iba justamente a ducharse. Sandra Bullock rememoró esta escena durante el podcast About Last Night con Adam Ray. Y aunque este momento en la película es muy gracioso, confesó que la historia del rodaje es todavía mejor.

Momento incómodo

La actriz confesó que ellos se conocen desde que eran "preadolescentes" y que no se atrevió a ver a Ryan desnudo. Estas fueron las palabras de Sandra Bullock:

"Anne Fletcher, nuestra directora que es simplemente increíble, hizo un set cerrado, lo que significa que no se permitió a nadie estar allí, solo al personal imprescindible y los encargados de maquillaje. Ryan y yo teníamos estas cosas de color carne pegadas a nuestras partes íntimas, mi cabello estaba estratégicamente sobre los pezones y el pequeño amigo de Ryan, bueno no pequeño, en absoluto, no lo sé porque ¡no miré!" Comenzó a contar Sandra Bullock entre risas, poniéndose un poco nerviosa.

"Cuando dijeron 'corten' realmente no nos podíamos mover. Él estaba de espaldas, con sus rodillas levantadas, y yo en el suelo, apoyada sobre sus rodillas, esperando y no quería mirar porque no podíamos movernos todavía. Entonces, en ese momento, escucho la voz de la directora desde la oscuridad, diciendo: 'Ryan podemos ver tus testículos desde aquí' y yo estaba como ¡oh madre mia! Porque no quería mirar hacia allí".

Tal y como asegura Sandra Bullock, agradeció mucho que Ryan Reynolds fuera su amigo, porque sino la situación habría sido mucho más incómoda: "Fue con un amigo en quien confiaba y en un ambiente en el que me sentí segura".

