Sandra Bullock habla de los rumores de relación con Keanu Reeves y el actor asegura que tienen "buena química"

Sandra Bullock y Keanu Reeves protagonizaban 'Speed' en el año 1994 y se convertían en una de las parejas cinematográficas más queridas. 12 años después volvieron a compartir escena en la película de 2006 'La casa del lago'.

A lo largo de estos años muchos han sido los rumores que han relacionado sentimentalmente a Sandra Bullock y Keanu Reeves. Ahora, la actriz ha hablado abiertamente sobre estas hipótesis en un extenso artículo dedicado a Keanu Reeves en 'Esquire' donde también ha participado Sandra.

Así, Bullock asegura que nunca han tenido una relación y comenta que probablemente su amistad no existiría si hubieran estado juntos, aunque luego dice: "¿Pero quién sabe?"

"Keanu es un tipo que, creo, es amigo de todas las mujeres con las que ha salido. No creo que haya nadie que tenga algo horrible que decir sobre él, así que tal vez podríamos haber sobrevivido", comenta.

"Podemos crecer juntos en carreras paralelas y reunirnos para cenar y tratar de trabajar juntos, pero cuanto más pasa el tiempo, más asombrada estoy del ser humano que es. ¿Hubiera podido decir eso si él me hubiera dejado, en caso de haber tenido una relación amorosa, y me hubiera hecho enfadar? Probablemente no", explica.

Encantados con volver a trabajar otra vez juntos

Además, tanto Sandra Bullock como Keanu Reeves han hablado de lo mucho que les gustaría volver a coincidir en pantalla. Así, la actriz dice: "Nada me encantaría más que hacer una comedia con Keanu antes de morirnos, solo riéndome con él. Él es gracioso. Puede que sea a los 75 años y sería incluso mejor entonces como un 'Cocoon' de personas mayores interpretando a dos viejos divertidos. Un viaje por la carretera. Solo que nos pongan en una casa móvil y simplemente conduciremos muy lento. Ahí está nuestra película", comenta sobre una nueva versión de 'Speed'.

Mientras que Keanu dice sobre trabajar otra vez con Sandra Bullock: "Eso espero. Ella es una artista y una persona tan maravillosa. Y, sabes, creo que tenemos buena química. Y sería realmente emocionante e interesante tener la oportunidad de actuar con ella nuevamente".

