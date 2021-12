Sandra Bullock asegura que le robaría el protagonismo a Channing Tatum en 'Magic Mike 3' por sus "habilidades en el mundo del striptease"

La carrera profesional de Channing Tatum se está llenando de nuevos proyectos. El actor ha terminado de rodar uno de sus últimas películas, 'The Lost City of D', en agosto de este año. Ahora Tatum acaba de revelar con un tuit que también volverá a la gran pantalla como Mike Lane:

"Bueno, mundo, parece que Mike Lane está de vuelta a las andadas", escribe. El famoso stripper regresará para la tercera película de la saga, 'Magic Mike’s Last Dance' (el último baile de Magic Mike).

Sin embargo, su coprotagonista en 'The Lost City of D', Sandra Bullock, ha hablado con ET sobre el rol de su compañero y afirma que ella sería capaz de robarle el protagonismo en el escenario: "Me está pidiendo mucho que me suba al escenario con mis habilidades en el mundo del striptease, que son mundialmente conocidas", bromea.

Channing Tatum en 'Magic Mike' | seestrena.com

"No sé si quiero hacerlo y quitarle la atención. Channing necesita ese momento, y si subo al escenario, ya sabes lo que va a pasar, todos los ojos van a mirar a esto. Todos van a estar mirando a mamá", asegura. Sandra Bullock continua explicando como sería robarle el protagonismo a la gran estrella: "A ver realmente no, pero en mi mundo, eso es lo que pasaría. Todas las miradas se apartarían de Channing y se centrarían en mí, y se quedarían en mí".

Aunque la actriz no está dispuesta a ser la protagonista en la nueva cinta de 'Magic Mike', sí que ha aprovechada para hablar de otro de sus roles más recientes en 'Imperdonable'. En el drama Bullock interpreta a Ruth Slater, una mujer que trabaja para readaptarse a la sociedad tras salir de la cárcel. Para Sandra transformarse en ella ha sido todo un "honor":

"Hay muchas mujeres que salen de la cárcel, muchas mujeres que siguen encarceladas, que cuando nacieron, se les repartió una baraja de cartas que las sometió en un sistema que nunca las vería, así que, ¿cómo tienes la esperanza de que una vez que salgas de la cárcel las cosas serán diferentes?", explica.

"Conocí a algunas mujeres que tienen esperanza en eso, y fue bastante sorprendente", continua Bullock. "Por pura suerte, nunca conocí un día en el que no estuviera segura, que no fuera amada, que no fuera atendida, y conocí a algunas almas hermosas que nunca supieron lo que se siente, pero que todavía tienen esperanza, así que, es un honor para mí contar su historia, y abrir nuestros ojos y no juzgar tan fácilmente", concluye.

Tras llevar tres años sin darse una vuelta por la gran pantalla, esta última cinta de Sandra se estrenará el 10 de diciembre en Netflix.

Sandra Bullock en 'Imperdonable' | Netflix

Seguro que te interesa:

Sandra Bullock habla de los rumores de relación con Keanu Reeves y el actor asegura que tienen "buena química"