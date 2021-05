Sam Wilson podría tener poderes sobrehumanos en 'Capitán América 4'

Marvel ya está preparando la cuarta película de la saga 'Capitán América', y Malcolm Spellman, el creador de la exitosa serie de Disney+, 'Falcon y el Soldado de Invierno', podría estar colaborando en el proceso de escribirla. En una entrevista reciente para el medio 'Uniland' ha revelado algunos detalles sobre su protagonista Sam Wilson.

La última serie de Marvel ha mostrado el proceso por el cual Falcon se convertía en el nuevo Capitán América después de que Steve Rogers le diese su escudo en el final de 'Vengadores: Endgame'. Ahora, su creador ha confesado que hay cosas que no llegaron a ver la luz.

En el canon de Marvel, Falcon es un experto en artes marciales que vuela gracias a un traje diseñado en Wakanda y termina compartiendo una afinidad psíquica con las aves al obtener habilidades sobrehumanas del Cubo Cósmico, formando un vínculo telepático con Redwing, su también heroica mascota robótica.

Pero hay una gran diferencia entre los cómics y la serie. En los cómics Falcon tiene la capacidad de hablar con los pájaros. Este poder se ha obviado tanto en la serie como en las películas. Ahora podrían estar debatiendo si el personaje de Anthony Mackie debería tener poderes en 'Capitán América 4'.

"Voy a jugármela un poco contestando a esto porque no creo que cause problemas al hacerlo. Lo de darle superpoderes a Sam se discutió en la sala de guionistas pero nunca encontramos la forma correcta de hacerlo, ¿sabes a lo que me refiero? No sé qué va a pasar en 'Capitán América 4'... y quizá he dicho demasiado así que ahí tenéis vuestro spoiler", confesaba Spellman.

Anthony Mackie y la saga Capitán América

Hasta el momento, el personaje de Capitán América ha sido interpretado por el actor Chris Evans, que hizo las tres películas en solitario además de las de 'Los Vengadores' en el MCU.

Pero fue en 'Vengadores: Endgame' cuando el Capi le pasó el testigo a Falcon, interpretado por Anthony Mackie, dándole su escudo.

En una reciente entrevista para el medio 'Entertainment Weekly', Anthony dejó claro que está tan a ciegas sobre 'Capitán América 4' como el público, o al menos eso es lo que hace creer a los espectadores. Pero todo apunta a que el personaje ha aceptado su destino como nuevo héroe, ya que al final de 'Falcon y el Soldado de Invierno' Mackie acepta el escudo y dice: "Aquí estoy, llamadme Capitán".

Seguro que te interesa:

Las emotivas palabras de Chris Evans sobre reemplazar a Robert Downey Jr. como Iron Man: "No hay nadie en este planeta"