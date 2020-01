Sam Claflin, sobre la foto falsa en la que aparece desnudo: "Ese no soy yo, nunca he sido yo"

El pasado sábado Sam Claflin decidió armarse de valor y poner fin a una foto falsa suya que circula por Internet en la que el actor aparece con un físico espectacular. Utilizó su cuenta de Instagram para agradecer en primer lugar las horas de trabajo que debió invertir una persona para pegar su cabeza a esa foto y darle el tamaño y el tono adecuado para que pareciese tan real.

Además, ha dado las gracias a todas las personas que pensaron que ése era su cuerpo real, ya que según ha admitido "ese no soy yo, nunca he sido yo". Claflin ha confesado que actualmente, como padre primerizo y en unas fechas tan próximas a la Navidad, no tiene tiempo para ir al gimnasio.

¿Y tú, habías visto esta foto? ¿Creíste que era el escultural cuerpo de Sam Claflin?