Sam Asghari, novio de Britney Spears, dice que está listo para "Magic Mike 3' con esta foto de sus músculos

Sam Asghari es conocido desde hace unos a nivel internacional por ser el novio y, ahora prometido, de Britney Spears. Ambos se conocieron en el videoclip de la artita, 'Slumber Party', en el año 2016 y desde entonces han estado juntos.

De hecho, Asghari ha sido uno de los principales apoyos de la diva del pop en sus momentos más duros, debido a la lucha por lograr su libertad consiguiendo hace solo unos meses que su padre renunciase a su tutela.

Pero, además de ser el novio de Britney Spears, el iraní de 27 años está intentando labrarse una carrera como actor. La primera vez que lo vimos delante de la cámara fue en el videoclip de Fifth Harmony 'Work from Home' en el año 2016.

Por el momento no tiene un gran currículum a sus espaldas pero Asghari continúa poco a poco hacerse un hueco en Hollywood. Así, hace unos días confirmaba a través de Instagram que había intentado conseguir uno de los papeles de la secuela de 'Sexo en Nueva York', 'And Just Like That'.

Sam adicionó para ser el fisioterapeuta de Carrie Bradshaw, Travis, pero finalmente el papel fue para Ryan Cooper. Además, recientemente apareció en tres episodios de la serie 'Black Monday' de Showtime, protagonizada por Don Cheadle.

Asghari tiene previsto salir en la nueva película protagonizada por Mel Gibson, 'Hot Seat'. Aunque, parece ser que este no será el único papel que tiene entre manos.

Y es que el intérprete ha publicado una sugerente imagen en su cuenta de Instagram donde da a entender que puede formar parte de la tercera cinta de 'Magic Mike'.

Sam aparece en la foto sin camiseta mostrando su musculado torso mientras escribe: "'Magic Mike 3', preparado". Aunque no es nada oficial ya que son muy pocos los datos que se conocen sobre la película.

Lo que sabemos de 'Magic Mike 3'

Fue a finales del mes de noviembre de 2021 cuando Channing Tatum confirmó a través de su cuenta de Instagram que la tercera parte de la famosa saga de strippers estaba ya en movimiento.

"Bueno, mundo, parece que Mike Lane está de vuelta a las andadas", escribía junto a una foto del guion en el que se veía que la cinta estará dirigida por Steven Soderbergh, quien ya dirigió al primera película y grabó y editó la segunda.