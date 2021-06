Salma Hayek revela que mantiene su figura a los 54 años con este ejercicio durante solo 5 minutos al día

Salma Hayek es una de las mujeres más bellas de Hollywood desde que irrumpió en la industria del cine en los años 90. Ahora, a sus 54 años se ha convertido en uno de los rostros imprescindibles de la gran pantalla y no para de trabajar. Así, próximamente la veremos en producciones tan importantes como en 'House of Gucci' o en 'Eternos' donde encarnará a Ajak uno de los superhéroes de la nueva Fase de Marvel.

La actriz suele ser muy natural en sus redes sociales y muestra sin pudor fotos de ella nada producidas como cuando comparte con sus seguidores fotos sin maquillaje o mostrando sus canas tras tiempo sin teñirse. Aunque, cualquiera diría que Salma está en la mitad de la década de los 50 a judgar por sus fotos en bikini donde la vemos espectacular.

Así, ahora Hayek ha hablado con 'The Mirror' y le ha confesado el secreto con el que mantiene su figura, el yoga: "Me gusta el yoga e inventé una rutina de ejercicios que es de cinco minutos y trabaja todo mi cuerpo. Estás dolorido al día siguiente, pero cuando lo haces no lo sientes", afirma.

Salma también declara que no le importante su edad aunque atravesó una crisis cuando cumplió los 30: "Me gustan mis números. Me gusta tener 54 años. Es un logro", dice. "Odié cuando cumplí 30 años, tuve una crisis. Pero a mis cincuenta años, me encanta"

"Siento que lo tengo todo. Estoy muy agradecida y me siento bendecida, pero siempre estaré obsesionada con la evolución y el crecimiento", dice sobre la forma en la que se plante la vida.

"Es como, 'OK, ahora que has logrado esto, ¿cómo puedes seguir siendo mejor y crecer en diferentes direcciones en tu vida?. A veces es muy fácil permanecer en la zona de confort cuando lo tienes todo", comparte sus preocupaciones con el futuro.

"A medida que envejece, se vuelve más difícil porque se cansa. Pero creo que el día que dejas de hacerlo, es cuando envejeces", termina diciendo.

La picardía de Salma Hayek en sus fotos en bikini

A principios del 2021 Salma se fue de vacaciones con su familia donde se sacó unas impresionante fotos en bikini donde no puede estar mejor. Imágenes que fue compartiendo a lo largo del tiempo en estos meses.

La actriz confesó a 'ET' que adelgazó para el viaje y que se sacó las fotos durante los primeros días de las vacaciones para después comer y beber tranquilamente: "Me puse a dieta, hice mucho ejercicio, me fui de vacaciones y saqué mil fotografías durante la primera semana".

"Luego salí, recuperé todo el peso, guardé las fotos y las puse dos semanas después. Así que ya no me estoy así. Es una breve ventana de coherencia", decía de forma divertida.

