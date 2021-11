Salma Hayek recuerda el día que casi la "matan" tras recibir su estrella en el Paseo de la Fama

Salma Hayek ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, concretamente la mexicana es la estrella 2709 y su nombre ya luce junto al de otros célebres del mundo del cine al lado del Teatro Chino o el Dolby Theatre en Los Ángeles.

La actriz ha estado acompañada por muchos de sus seres queridos en este evento como son su hija Valentina o su marido, François-Henri Pinault. Pero, además, Salma Hayek ha estado arropada por algunos de sus compañeros de profesión como son Chloé Zhao, la directora de 'Eternals', o el actor Adam Sandler, con quien protagonizó 'Niños grandes'.

Así, Zhao dijo sobre la actriz: "Salma es una persona de increíble talento y compasión", dijo Zhao. “Es una mujer lo suficientemente valiente como para caminar … a su manera. Y nunca permitas que nadie la encasille".

Chloé Zhao, Salma Hayek y Adam Sandler en el Paseo de la Fama de Hollywood | Getty

Pero las palabras más impactantes fueron las de la propia Salma quien ofreció un discurso que no dejó a nadie indiferente. Salma Hayek empezó hablando sobre el racismo que ha sufrido a lo largo de los años, tanto dentro como fuera de la industria del cine.

Así, recordaba lo que le dijeron un día cuando fue al cine: "Mexicana, no te sientes delante de mí. Vuelve a tu país". Además, de las múltiples ocasiones en las que le comentaron que dejara Hollywood y volviera a México a hacer telenovelas.

Salma Hayek recibiendo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood | Getty

El momento que fue atacada a punta de navaja

Además, Salma Hayek ha querido recordar uno de los momentos más aterradoras que sufrió justo en el Paseo de la Fama a principios de los 90 cuando unas unas amigas suyas fueron a visitarla a Los Ángeles.

"Caminamos por la calle, y un hombre sin dinero estaba en el suelo muy destrozado", empieza diciendo apuntando que este hombre la abucheó pero ella lo ignoró. Entonces el señor "se ofendió, se levantó, sacó un cuchillo y comenzó a perseguirme tratando de apuñalarme".

"Le estaba pidiendo a alguien que llamara a la policía, no vino nadie", comenta. "Al final, fuimos a una tienda porque estábamos muy cansados ​​y daba tanto miedo. Saltamos sobre el mostrador, agarré un palo y tuve que evitar que nos atrapara con un palo", seguía diciendo.

Hasta que dos hombres, que resultaron ser de los Hells Angels, entraron y los ayudaron a terminar con la pelea. "¿Por qué os cuento esta historia?", pregunta la actriz. "Porque cada vez que pienso en Hollywood Boulevard eso es lo que recuerdo. Y la verdad es que esa noche cuando me fui a casa me dije: '¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie quiere que esté aquí. Casi me matan hoy'".

Aunque, al final Salma ha afirmado que esta ceremonia ha sido "muy curativa" para ella al poder hablar de todos estos recuerdos que le pusieron las cosas bastante difíciles en su llegada a Estados Unidos.

