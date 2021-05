La estrella de la nueva película de Marvel 'Eternos', Salma Hayek, escribió un impactante ensayo en el New York Times en 2017 sobre el exproductor de cine Harvey Weinstein. El artículo, que conmocionó a muchos miembros de la élite de Hollywood, fue escrito en medio del movimiento 'Me Too', un momento en que muchas mujeres de la industria cinematográfica hablaron sobre los acosos y abusos sexuales que sufrieron por parte de los hombres del mismo gremio.

Hayek mostró tal valentía en su escrito que inspiró a muchas otras mujeres a hablar también de sus experiencias, pero la actriz ha admitido recientemente que compartir su historia fue más difícil de lo que esperaba.

En una reciente entrevista con el medio Variety, Salma aseguraba que la mayoría de respuestas que recibió eran positivas, pero su entorno más cercano se molestó con ella ya que nunca se había pronunciado acerca de todo por lo que había pasado.

"Mucha gente estaba enfadada conmigo. Mis amigos y mi marido estaban molestos conmigo porque no les conté lo que realmente sucedió. Entonces pensé, tengo que hacerlo", decía.

La actriz echó un vistazo a su ensayo escrito hace cuatro años y afirmó que escribirlo fue una de las cosas más difíciles de su vida.

"Fue muy difícil porque elegí no ser una víctima a pesar de ser una víctima. Tuve que convencerme de que soy una luchadora y, sobre todo, una superviviente. Cuando todo esto pasó con la historia de Harvey, no sabía que les había pasado a tantas mujeres. Entré en depresión durante meses. Realmente fue necesario un ejército de mujeres para hacerme ver que era una verdadera superviviente y una verdadera luchadora", mencionaba.

Tras escribirlo, Salma decidió si realmente era buena idea publicarlo ya que igual nadie quería escuchar su historia.

"Cuando lo escribí, ni siquiera sabía si realmente se lo iba a enseñar a alguien. Decía: '¿Quién quiere escuchar mi historia?, ¿Por qué me estoy dando importancia a mí misma?'".

Después de publicarlo, Hayek recibió un montón de comentarios de familiares, amigos, fanáticos y los medios de comunicación, y ahora tiene el respeto de miles de mujeres que pasaron por su situación.

