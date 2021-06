Salma Hayek habla del "enfado" de Penélope Cruz al no contarle que Harvey Weinstein la acosó: "La estaba protegiendo"

Salma Hayek reveló hace tiempo que ella fue una de las víctimas de Harvey Weinstein, concretamente el productor de cine acosó sexualmente a la mexicana cuando estaba rodando 'Frida' en el 2002.

Ahora, la intérprete ha ofrecido una entrevista a la revista Sunday Times' Style donde ha hablado de este terrible suceso que sufrió a manos de Harvey Weinstein. As´, Salma declara que hubo varias personas que se enfadaron con ella por no reconocer públicamente lo que había ocurrido con Weinstein, llegando a nombrar a la actriz española Penélope Cruz: "Algunas personas estaban muy enojadas conmigo, como Penélope [Cruz], pero yo la estaba protegiendo".

"Estuve muy atenta a la interacción que había entre Penélope y Harvey para protegerla. Miramax estaba encargándose de producir las mejores películas del momento. Ella no había pasado por lo mismo que yo con Weinstein, pero me preocupaba que al enterarse de mi problema hubiese tomado decisiones erróneas para su carrera profesional", declara con tono sincero la protagonista de 'El otro guardaespaldas 2'.

Salma Hayek y Penélope Cruz | Getty

En 2017, Harvey Weinstein tuvo que testificar y alegó que las acusaciones descritas por Salma Hayek eran imprecisas y totalmente subjetivas. Weinstein negó reiteradamente las declaraciones incriminatorias de Hayek, incluso después de que Salma participase en la redacción de un artículo en el 2017 para contar en el New York Times cómo se habían desarrollado los hechos.

"Antes de escribir el artículo pensé que había sobrevivido de manera brillante y se acabó. Hasta el punto en el que pude verlo, sonreír y fingir que no había pasado nada. Me había mantenido firme y me había demostrado a mí misma que era muy fuerte", dice Salma durante su entrevista en la revista Sunday Times Style.

"Él no obtuvo lo que quería de mí y yo hice la película que era tan importante, tan significativa para mí, para mi tipo, y cuando digo mi tipo, no solo me refiero a los mexicanos, me refiero a mi tipo de mujer… Frida es una mujer que dijo: 'No soy una mujer que va a ser como cualquier otra persona, voy a luchar por mi individualidad'. De repente, el trauma volvió. Pensé que estaba completamente curado, pero solo estaba escondido. Volvió, de la nada, y me tomó mucho tiempo entender cómo debía sentirme con eso". Explicó Hayek con tristeza.

Penélope Cruz y Salma Hayek, amigas para siempre

Las dos actrices se conocieron en Los Ángeles durante la década de los 2000. Ambas artistas eran veinteañeras en aquel entonces y se unieron mutuamente para triunfar en la industria del cine interpretando papeles más destacados que los de criada que ofrecían a las actrices latinas. Su amistad ha soportado el paso de los años, logrando mantenerse unidas frente a toda adversidad y madurando como actrices.

De hecho, hace un par de meses, Salma Hayek publicaba esta fotografía en su cuenta personal de Instagram con la descripción: "Mujeres de blanco, todavía celebrando el magnífico cumpleaños de Penelope Cruz, que fue ayer"Además, incluía el tag #BFF que significa: mejores amigas para siempre.

