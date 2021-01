¡Son aterradores! Salen a la luz las imágenes de Darkseid y Steppenwolf en 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder

'Liga de la Justicia' es uno de los proyectos más esperados que propiciará una sorprendente unión entre algunos de los personajes más importantes de DC. A pesar de que todavía no se sabe mucho sobre la cinta que dirigirá Zack Snyder, ya han comenzado a revelarse ciertos detalles que arrojan luz sobre la apariencia de los personajes.

La trama de la película contará con el sorprendente regreso de Superman, quien resucitará creando un dilema entre el resto de superhéroes. Estos, con total probabilidad, tendrán que unir fuerzas para contraatacar la ofensiva del villano Steppenwolf, quien atacará la Tierra siguiendo las órdenes de Darkseid.

Precisamente, estos dos villanos han sido los protagonistas en esta ocasión, ya que han salido a la luz unas imágenes que muestran cómo será su aspecto en la cinta. Lo cierto es que su futura imagen es más que llamativa.

El propio actor que interpreta a Darkseid, Ray Porter, manifestó su deseo por otorgarle aún más importancia al personaje y en buscar una salida más allá de 'Liga de la Justicia' para este. Lo confesaba en una entrevista para Geek House Show.

"Personalmente, me encantaría ver una continuación de la historia de Zack. Así que sí, realmente lo espero. Eso sería genial. No he escuchado nada al respecto, pero ya sabes. Esperanza", confesaba.

