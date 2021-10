Salen a la luz detalles de los últimos días de Brittany Murphy antes de morir y las acusaciones a su marido: "Fue una de sus últimas víctimas"

Brittany Murphy se convirtió en una de las actrices más famosas y queridas de finales de los 90 y principios de los 2000 gracias a películas como: 'Clueless', 'Inocencia interrumpida', '8 Millas' o 'Recién casados'.

Pero la vida de la actriz terminaba de forma muy prematura e inesperada el 20 de noviembre de 2009 cuando solo tenía 32 años. Un caso lleno de misterio y oscuras teorías que aumentaron solo 6 meses después con la muerte de su marido, Simon Monjack, quien fallecía el 23 de mayo de 2010 en similares circunstancias.

Ahora, 12 años después, HBO Max ha estrenado un documental llamado 'What Happened, Brittany Murphy?' donde recapitula algunas de las circunstancias más extrañas antes y después de la muerte de la actriz.

Varios son los testimonios de personas cercanas a Murphy que han hablado para el documental con los que se intenta dar un poco de luz a los hechos. Así, la maquilladora Trista Jordan, quien trabajó con Brittany en su última película, 'Something Wicked', dice ha hablado sobre su alarmante situación meses antes de morir: "Tenía los ojos tan hundidos y parecía muy triste", recuerda. "Ella no era ella misma. Tenía mucho dolor. Tenía piernas de Bambi y no podía permanecer de pie".

La mala fama del marido de Brittany Murphy, Simon Monjack

Desde la muerte de Brittany muchas de las hipótesis y teorías sobre el suceso versaban en torno al marido de la actriz, Simon Monjack.

Uno de los testimonios más llamativos sobre Simon es el de su ex-prometida Elizabeth Ragsdale a quien abandonó a los cuatro meses de embarazo. Ragsdale confiesa en el documental que Simon le dijo que diera a luz en Estados Unidos y le compró un billete de avión a Nueva York: "Cuando llegué a mi pequeño estudio en Nueva York, lo llamé y me respondió. Le dije: 'Simon, he llegado a...' y antes de que pudiera pronunciar esa frase, me colgó. Me dejó embarazada y abandonada", declara.

Además, Cynthia Hill, directora de 'What Happened, Brittany Murphy?' dice sobre Monjack: "Era un individuo perturbado que estaba acostumbrado a estafar a la gente y Brittany fue una de sus últimas víctimas", afirma. "Había un patrón de comportamiento que se hacía muy obvio a medida que hacíamos más investigaciones".

La extraña llamada de Simon Monjack tras la muerte de Brittany Murphy

Otro de los relatos llamativos que aparecen en el documental es el de la ex-reportera de Radar Online, Amber Ryland, quien estaba haciendo guardia en la casa de Brittany tras la muerte.

"La cantidad de reporteros y paparazzi disminuyó y nos quedamos nosotros", recuerda. "Nos dijeron que nos quedáramos, pasamos la noche en mi coche. Era casi 24 horas al día, 7 días a la semana".

Entonces Amber dice que su jefe le dijo que por Navidad se acercara a la casa de Simon y le llevara un ramo de flores: "Dije, 'Feliz Navidad. Siento mucho lo de Brittany'", comenta. "Le dije: 'Mi tarjeta está ahí si quieres hablar, pero sin presión'".

Para después, declarar que Monjack la llamó a una hora después de su encuentro: "Dije hola.' Y él dijo: 'Eres Amber, ¿verdad?' ", continuó Ryland. "Y yo dije, 'Sí'. Y él dijo: "Gracias. Recibí tus flores". Y estuvo un poco en silencio por un minuto y dijo: 'Sabes que eres el único al que he llamado'. Y yo dije: 'Oh'. [dijo] 'Eres el único con el que quiero hablar'. Ahora tenía acceso a él".

La causa de la muerte oficial

Aunque la causa de la muerte de Brittany Murphy siempre ha estado en entredicho el asistente forense del condado de Los Ángeles, Ed Winter, dictaminó en febrero de 2010 fue resultado de una neumonía no tratada, combinada con anemia e intoxicación por medicamentos recetados y de venta libre, incluidos analgésicos y medicamentos para el resfriado. No se encontraron drogas ilegales en su sistema.

"Su muerte fue tan extraña y hay tantos giros y vueltas", apunta el productor ejecutivo Buddy Day.

Para terminar diciendo que todo el mundo recuerda a Brittany Murphy como una mujer encantadora: "Todos fueron tan consistentes cuando la describieron. Ella fue tan generosa, cariñosa y siempre pensando en todos los demás y creo que a veces eso se olvida debido a todo el misterio que rodea su muerte", dice Hill. "Ella era amada por todos".

