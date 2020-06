Salen a la luz los crímenes de odio que Mark Wahlberg cometió en su juventud tras apoyar el movimiento George Floyd

Mark Wahlberg está siendo duramente criticado en redes sociales. Todo comenzó cuando el actor publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje tras la muerte de George Floyd, que ha iniciado numerosos movimientos sociales. "El asesinato de George Floyd es desgarrador. Todos debemos trabajar juntos para solucionar este problema. Estoy rezando por todos nosotros. Dios os bendiga".

Pronto, algunos de sus seguidores comenzaron a echarle en cara que publicara este mensaje dado su historial delictivo con crímenes de odio.

En 1986, cuando el conocido actor tenía 15 años, se vio inmerso en un incidente junto a su grupo de amigos. Los jóvenes arrojaron piedras y lanzaron insultos racistas a un grupo de personas negras, a los que les llegaron a decir 'muerte a los niggas'. Por este hecho tanto Wahlberg como dos de sus amigos recibieron una advertencia judicial.

Sólo dos años después Wahlberg fue protagonista de algo más grave, y fue detenido por atacar a dos hombres vietnamitas cuando intentaban robar cerveza. Golpeó a las víctimas con un palo de madera. Por ello el ahora actor fue acusado en un primer momento de intento de asesinato, pero luego fue condenado por desacato criminal a dos años en un centro correccional de Boston. Sólo cumplió 45 días de la pena.

En 2015, haciendo alusión a esta oscura parte de su pasado, Wahlberg contaba a The Guardian que "he pedido perdón muchas veces. La primera oportunidad que tuve para disculparme fue en el juicio, cuando todo el polvo ya se había asentado y estaba siendo encadenado y llevado, y asegurándome de pagar mi deuda con la sociedad y continuar intentando hacer cosas que compensen los errores que he llegado a cometer".

Estos hechos son los que han hecho que ahora cientos de usuarios de redes sociales protesten por las palabras del actor.