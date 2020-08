Sale a la luz el vídeo que Chris Hemsworth ('Thor') no quería que vieras

Chris Hemsworth participó en varios programas y shows, una de las más recordadas es su aparición en 'Dancing With The Stars Australia', el formato televisivo que en España vimos como 'Mira quién baila'. En el concurso televisivo partició el actor, allá por 2006, para dar todo lo mejor de sus caderas, aunque se quedó en el quinto puesto y años después casi lo lleva a perder su papel como Thor.

En una entrevista del año 2017, Hemsworth reveló: "Kevin Feige me dijo que casi pierdo el trabajo. 'Todos vimos tu audición. La estamos enseñando en la oficina, y todo el mundo estaba muy interesado. Pero entonces, algunas de las chicas empezaron a buscar tu nombre en Google y apareció este vídeo de baile, y pensé: 'Oh no. ¡Thor bailando! Los fans nos van a comer vivos'", recordando el momento en que casi no llega a ser una super estrella de Hollywood.

Pero al final se decidieron por él y no se equivocaron, porque ahora tiene todo el cariño de los fans. El periodista del New York Times, Kyle Buchanan ha querido recordar este memorable momento compartido el vídeo, y escribiendo: "Lo que pasa con Chris Hemsworth compitiendo en 'Australian Dancing with Stars' en 2006 es que sucedió".

