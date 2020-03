Una sala de cine veta la proyección de 'La Bella y la Bestia' por tener un personaje gay

Aún faltan dos semanas para que 'La Bella y la Bestia' llegue a la gran pantalla, pero la película podría llegar a los cines envuelta en polémica.

En Rusia el diputado conservador Vitaly Milonov ha pedido al Ministerio de Cultura que revise la cinta porque uno de sus personajes es gay. Y es que en 2013 se aprobó una polémica norma en contra de la propaganda homosexual a menores de 18 años. Molonov defiende que "bajo la apariencia de un cuento infantil, se ofrece una abierta y desvergonzada propaganda del pecado”.

Por otro lado, Bill Condon, director de la película, ya respondió a esta absurda polémica y defendió al personaje: "Le Fou es alguien que un día quiere ser Gastón y otro día quiere besar a Gastón. Está confuso sobre lo que quiere. Es alguien que está descubriendo que tiene esos sentimientos. Es un bonito momento, exclusivamente gay, en una película Disney."

Póster de Le Fou | seestrena.com

Y es que desde se anunció que 'La Bella y la Bestia' contaría con la primera trama gay en una película Disney, la controversia no ha parado de surgir. En Estados Unidos los propietarios de un cine de Alabama han anunciado públicamente que cancelan todas la proyecciones que tenían previstas para la película. Aseguran que "están comprometidos con la Biblia" y que "solo se proyectan películas para toda la familia". "Si no puedo sentarme en un cine a ver una película con Dios o Jesús a mi lado, no tiene sentido proyectarla" añaden.

Protagonizada por Emma Watson, la 'La Bella y la Bestia' es un remake de la versión animada de 1991 que llegará a los cines de nuestro país el próximo 17 de marzo.