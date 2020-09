"Sal de mi plano, por favor": Chris Hemsworth (Thor) se cuela en el pronóstico del tiempo de un programa en Australia

Que Chris Hemsworth se cuele durante la grabación en directo de tu sección en medio del campo no debe ser lo más habitual para una reportera, pero es lo que le ocurrió a la chica del tiempo del 'The Today’s Show' en Australia mientras daba la información.

Lauren Phillips estaba diciendo: "Estoy en Scone esta mañana, te he estado diciendo toda la mañana que estoy en la capital de los caballos y todavía no he visto un caballo", cuando la sombra del actor aparece detrás de ella.

Hemsworth le coge prestado el micrófono sin llegar a conseguir que la reportera se salga de su papel y dice: "Escuché que estabas buscando algunos caballos, en realidad hay un montón aquí abajo, que he visto en un potrero".

Después de esto el actor se giraba hacia cámara cogiendo el guion de Phillips y decía: "Habrá lluvia", para acto seguido explicar algunos detalles de cómo estaban "haciendo un trabajo de conservación asombroso para proteger los ecosistemas de Australia".

Finalmente cerraba diciendo: "He estado [en Australia] todo el año, ha sido fantástico con mi familia ". Lauren subía el momento a su Instagram diciendo: "Sal de mi plano, amigo".

