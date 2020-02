Sacha Baron Cohen prepara ya 'The Lesbian'

El actor británico Sacha Baron Cohen, conocido por sus comedias irreverentes, ha llegado a un acuerdo con Paramount Pictures para desarrollar una nueva película titulada 'The Lesbian', inspirada en una historia real, según informó The Hollywood Reporter.

Baron Cohen producirá la cinta a través de su empresa 'Four By Two Films', si bien el proyecto se encuentra en una fase inicial y aún no tiene asignado un guionista.

La trama de 'The Lesbian' se basa en la extravagante oferta realizada por el multimillonario de Hong Kong Cecil Chao, de 76 años, quien en septiembre aseguró que pagaría 65 millones de dólares a cualquier hombre que lograra casarse con su hija lesbiana.

La propuesta de Chao se produjo después de que se hiciera público que una iglesia francesa había bendecido la relación de su hija con su novia. Baron Cohen podría encarnar a Chao en el filme, aunque esto no se ha confirmado.'

'The Lesbian' sería producido como una comedia, aunque aún está por ver si tiene el mismo tono transgresor de sus tres últimas parodias, 'The Dictator', 'Bruno' o 'Borat'.