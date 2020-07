Sacha Baron Cohen se encuentra a día de hoy grabando su próxima temporada de la serie '¿Quién es América?' para Showtime, en el que se dedica a interpretar personajes con grandes dosis de maquillaje que oculten su verdadera imagen, en situaciones de cámara oculta para trolear a quienes considere.

Su última víctima iba a ser Rudy Giuliani, pero cuando el exalcalde de Nueva York vio la escena, no tardó en llamar a la policía sin saber que se trataba de Sacha, interrumpiendo así la entrevista en la que prestaba declaración de la gestión gubernamental ante la pandemia del COVID-19 y las respuestas de las autoridades de los EE. UU., según relata Page Six del New York Post. Giuliani hacía después estas declaraciones:

"Apareció corriendo un tipo que llevaba lo que llamaría un atuendo rosa transgénero. Era una especie de bikini rosa, de encaje, que llevaba bajo un top de malla translúcido. Tenía un aspecto absurdo. Llevaba barba, las piernas al descubierto y no era lo que podría llamar atractivo".

"Así que aparece esta persona pegando gritos y pensé que podía tratarse de una estafa o una extorsión, por lo que llamé inmediatamente a la policía. Entonces él salió corriendo".

"Solo después me di cuenta de que era él. Pensé en toda la gente a la que ha engañado y me sentí reconfortado de que no me pillara", ha declarado. "Soy fan de algunas de sus películas, especialmente 'Borat'. He estado en Kazajistán y es muy divertida".

Una vez llegó la policía se comprobó que no se había cometido ningún delito. Ni Sacha y ni sus representantes han querido hacer ningún comentario al respecto, con lo que habrá que esperar a que la serie llegue a nuestras pantallas para comprobar si este incidente acaba incluido en ella o no.

