¿Sabes por qué es polémica esta foto de las protagonistas de 'Dando la nota 3'?

En apariencia es una foto de lo más inofensiva en la que tres integrantes del reparto de 'Dando la nota 3' posan para la cámara. Pero muchos seguidores de Rebel Wilson, la encargada de publicar la instantánea, han puesto el grito en el cielo por un pequeño detalle.

Mientras Brittany Snow y Chrissie Fit, las chicas que aparecen a la izquierda y derecha de la imagen, lucen una camiseta escotada y sin mangas, el atuendo de Rebel Wilson es ligeramente distinto, y tapa su pecho y sus brazos, algo que en algunos usuarios de la red social ha causado indignación.

Comentarios como "¿Por qué ella es la única que no lleva un bonito escote halter? ¿Por qué tiene mangas su camiseta?" o "la realidad es que las personas que no se ajustan a lo que la sociedad considera un "cuerpo perfecto" a menudo quieren cubrirse más", lo que reabre el deabte de si las actrices que no cumplen con el canon del común de las modelos sufren cierto rechazo o discriminación.

¿Qué opinas tú?