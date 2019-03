¿Sabes que está haciendo Draco Malfoy?

TRÁILER DE 'THE APPARITION'

Daniel Radcliffe se metió a joven abogado. Emma Watson ahora es una delincuente juvenil y se dedica a asaltar masiones de 'celebrities' y Rupert Grint está en pleno rodaje de 'Into the White'. Sobre Tom Felton, más conocido como Draco Malfoy no sabíamos nada hasta que le hemos visto en el tráiler de 'The Apparition', el thriller de terror en el que interpretará a un experto en fenómenos paranormales.