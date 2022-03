Ryan Reynolds se sincera sobre lo que le preocupa en la educación de sus hijas con Blake Lively

Con motivo de su última película, Ryan Reynolds ha dado su versión de cómo cría a sus hijas, que comparte con su esposa, Blake Lively. En 'El proyecto Adam', el actor interpreta a la versión adulta de su yo adolescente de 13 años, al que recurre en un viaje temporal para salvar el futuro.

En el tráiler, este muchacho lleva a cuestas el peso de no tener a su padre al lado, al que da vida Mark Ruffalo. Por ello, en la escuela no deja de meterse en problemas y en peleas. Aunque el destino de su padre no se deje patente, está claro que la ausencia de esta figura será trascendental para la trama.

Así, durante la premiere del film el pasado 28 de febrero en Nueva York, Ryan Reynolds fue preguntado por la importancia de tomar decisiones correctas en las relaciones paterno filiales para el futuro de los hijas.

"Creo que estaría loco si no quisiera que mis hijas al menos, ya sabes, trataran de hacer las cosas bien y con integridad", aseguró. "Pero mis hijas tienen 7, 5 y 2 años, así que no les digo: '¡Tienes que sacar mejores notas!' Me refiero a que de momento estoy feliz si se terminan el tazón de cereales", explicó a Entertainment Tonight

Las tres hijas a los que hace referencia son los que comparte con Blake Lively, con la que se casó en 2012 y desde entonces conforman una de las parejas más admiradas dentro de la industria y más queridas a su vez por los fans.

Además, sobre el estilo de educar a sus hijas, el protagonista de 'Deadpool' bromeó con que se encontraba en "cinturón marrón", haciendo alusión a los rangos de las artes marciales.

El pasado noviembre también se refirió a este aspecto en una charla con Access Hollywood en el estreno de 'Alerta Roja': "Mis hijas están creciendo más rápido de lo que el tiempo y el espacio hubieran esperado, así que quiero estar allí y quiero pasar tiempo con ellas. Probablemente no filmaré nada hasta el final del verano", advirtió la estrella canadiense sobre pasar más tiempos con su familia tras unos años frenéticos.

De nuevo en la entrevista con Entertainment Tonight, Reynolds aseguró que "tendría más curiosidad por ver qué depara el futuro que el pasado". Así que precisamente, sobre su futuro, desveló que su fructífera relación con el director de la cinta, Shawn Levy, que ya le dirigió en 'Free Guy', se ampliará: "Estamos trabajando en tres proyectos diferentes en este momento. Trabajamos muy bien juntos y estoy muy agradecido por eso". El estreno de 'El proyecto Adam' será el próximo 11 de marzo en Netflix.

Seguro que te interesa:

Ryan Reynolds revela el motivo de su descanso como actor