Ryan Reynolds sobre por qué Blake Lively no sale en los créditos de 'Deadpool': "Hay un sexismo inherente en la industria"

Desde que se casaron en el 2012, el matrimonio formado por Ryan Reynolds y Blake Lively siempre ha estado muy unido, tanto para burlarse mutuamente el uno del otro, como para defender a su cónyuge a capa y espada, tal como ha ocurrido ahora.

En una de las últimas entrevistas que ha concedido Ryan Reynolds, el actor ha decidido ser totalmente sincero y no cortarse a la hora de reconocer que parte de su éxito como guionista le corresponde a su esposa.

"Blake me ha ayudado muchísimo en 'Deadpool' y en otras películas que han sido un auténtico triunfo. Siempre ha puesto muchos ladrillos en esa pared", comenzó diciendo.

Además, el intérprete reveló haber hablado en numerosas ocasiones con cineastas, directores y productores de sus películas para que incluyesen a Blake Lively en los créditos de guion, pero que nunca lo han querido hacer. Respecto a esto, Reynolds fue tajante.

"Quizás es porque hay un sexismo inherente en la industria, pero lo he dicho muchas veces: 'Blake ha escrito esto, no he sido yo, sino ella, y luego, los directores cuentan la historia como que la he escrito yo'", concluyó.

'Deadpool' entra a formar parte del UCM

Ryan Reynolds publicó hace un par de semanas un vídeo que confirma el ingreso de 'Deadpool' al Universo Cinematográfico de Marvel, y que ha conseguido entusiasmar a los fans de la productora.

En dicha grabación, el actor sale haciendo de su personaje, Deadpool, reaccionando al tráiler de su película 'Free Guy', que ha sido elaborada por los creadores de 'Deadpool' y que se estrenará el próximo 13 de agosto. Próximamente, Reynolds ya ha expresado que le gustaría realizar una secuela.

Pero este 'vídeo reacción' no lo hace solo y es que le ha acompañado Taika Waititi, pero caracterizado como Korg, su personaje en 'Thor: Ragnarok' y 'Vengadores: Endgame'.

"Si incluyes al camello de cocaína de Deadpool, este es el vídeo de reacciones más caro que se ha hecho nunca", comentaba Ryan junto a la publicación con su particular humor.

Actualmente, Ryan está trabajando en la tercera entrega de la saga que protagoniza como Deadpool, y según ha declarado el actor, está trabajando activamente con Disney para que sea un gran largometraje.

