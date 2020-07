Ryan Reynolds ofrece 5.000 dólares de recompensa por un osito de peluche perdido

Ryan Reynolds ('Deadpool') se está tomando en serio su trabajo como superhéroe, la última misión del actor: encontrar un oso de peluche robado. Según La CBC, el oso pertenece a una mujer llamada Mara Soriano. El oso desapareció después de que su mochila negra fuera robada durante una mudanza. Aunque la mochila contenía documentos importantes y un iPad, Mara solo pretende recuperar el oso.

Ryan Reynolds se ha volcado con Mara y ha compartido una fotografía del oso en su cuenta de Twitter y reveló que ofrecía una recompensa de 5.000 dólares. ¿Por qué tanto revuelo por un oso de peluche?

Al parecer el oso contenía una grabación de audio de la difunta madre de Mara, cuya voz cambió después de ingresar en el hospital tras ser diagnosticada de cáncer.

Soriano, que llegó a Canadá desde Filipinas cuando era niña manifestaba: "En el hospital su voz era diferente. Más suave. No era la madre con la que había crecido. Ese oso es el último recuerdo que tengo de ella hablando con su voz normal. Me decía que me quería y que estaba orgullosa de mí y que siempre estaría conmigo (...) Es un recuerdo de casa. El oso tiene un mensaje en filipino, dice 'te quiero' pero en nuestro idioma. Es muy específico y único". La madre de Soriano murió de cáncer en junio de 2019.

La petición de ayuda por parte de Reynolds se ha hecho viral y otros actores han querido sumarse a la causa como el actor Dan Levy, el director Rawson Thurber y el actor Zach Braff, que también han compartido la foto del osito en sus redes sociales.

