Ryan Reynolds explica la razón de su 'enemistad' con Hugh Jackman: "Me vuelve loco"

Ryan Reynolds es una de las grandes sensaciones en el mundillo de Hollywood y no para con sus nuevos proyectos. El último que estrenará sera 'Fall Guy' y, además, el actor sigue adelante con el desarrollo de la tercera entrega de 'Deadpool'.

Y aunque Ryan es uno de los actores más queridos del momento, parece que hay un colega de profesión que sigue teniendo algún 'problemilla' con él. Y sí, nos referimos a Hugh Jackman, con quien comparte una 'enemistad' que han hecho pública en redes sociales en más de una ocasión. Los dos se conocieron en la película 'X-Men: Origins' en 2008. Y no han sido pocas las veces que hemos podido ver las bromas entre Hugh Jackman y Ryan Reynolds que nos han sacado una sonrisa.

Tras un largo historial de bromas entre los dos, desde el jersey que le regaló Hugh Jackman hasta la aparición por sorpresa de Ryan Reynolds en la reunión de los X-Men, parece que ambos han tenido un periodo de paz. Evidentemente, sabemos que esta 'enemistad' que comparten no es más que una simple manera que tienen de reírse el uno del otro y su relación no podría ser mejor.

Por esto surgió la 'enemistad' entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman

Ahora Ryan ha querido explicar el origen de sus problemas con Hugh Jackman en el podcast Smartless y así habla de su colega: "Sabes, Hugh Jackman es... realmente no debería decir esto, pero él... él hace que la amabilidad parezca un asesinato"

Y continúa diciendo: "Quiero decir, es el tío más amable que he conocido, y a veces me vuelve loco. Por desgracia no hay un 'pero', él es de verdad un tío real".

"Suele ser recíproco, por supuesto, porque es un deportista. Y es un poco eso. Pero en realidad es mi sherpa. Es uno de los mejores tíos que conozco", termina explicando Ryan.

