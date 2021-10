Ryan Reynolds deja la gran pantalla: "Necesito tomarme un tiempo sabático"

El actor se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Una de sus últimas películas, 'Free Guy' ha sido un éxito, y recientemente ha terminado el rodaje de la película 'Spirited'. Por eso, tras finalizar este trabajo, ha decidido lanzar un importante mensaje: no le veremos en ninguna película por un tiempo.

Ryan Reynolds no ha parado de actuar desde que su carrera despegó y ahora confiesa que necesita descansar. Estas han sido sus palabras: "Aquí se termina para mí tras 'Spirited'. No estoy seguro si hace tres años habría estado preparado para rodar una película tan exigente como esta". Sin embargo, agradece haber tenido la oportunidad de participar "bailar, cantar junto a mi gran amigo Will Ferrell ha hecho que muchos de mis sueños se hicieran realidad".

Por eso, el actor ha considerado que se trata de un momento perfecto para bajar el ritmo, y descansar un poco: "Quiero tomarme un tiempo sabático, no voy a rodar más películas durante un tiempo". Sin embargo, el actor ha querido dejar claro que su trabajo es su pasión, y que va a "echar de menos cada segundo trabajar con este grupo de creadores y artistas con tanto talento. Hoy en día, la amabilidad es tan importante como el talento, por lo que me siento muy afortunado de haber podido trabajar con ellos".

Tiempo para descansar

Que no vaya a hacer más películas durante un tiempo, no significa que no lo vayamos a seguir viendo en la gran pantalla, ya que tiene algunos proyectos que aun no se han estrenado, como es el caso de 'The Adam Project' que se estrenará el año que viene.

Mientras tanto, Reynolds podrá disfrutar de pasar más tiempo con su preciosa familia, junto a su mujer Blake Lively y sus hijos a quien adora.

