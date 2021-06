Ryan Reynolds confiesa que habló de sus problemas de ansiedad por sus hijas con Blake Lively

Mayo fue el mes de la Concienciación sobre la Salud Mental y aprovechando esta fecha el actor Ryan Reynolds quiso hacer pública su lucha contra la ansiedad en unas declaraciones que puedes ver en el vídeo de arriba.

Unas palabras que han sido muy aplaudidas por todo el mundo hacia el actor ya que con este mensaje hace que muchas personas que están pasando por lo mismo se sientas reflejadas en la estrella de Hollywood y puedas pedir ayuda.

Ahora, unas semanas después de que hablara de estos problemas, Ryan ha confesado en una entrevista a 'ET' que el motivo principal por el que decidió hablar de ello fue por sus hijas: "Parte de esto es que tengo tres hijas en casa y parte de mi trabajo como padre es modelar comportamientos y modelar lo que es estar triste y modelar lo que es tener ansiedad o estar enfadado. Que haya espacio para todas estas cosas", afirma Reynolds quien tiene tres hijas junto a Blake LIvely, James de 6 años, Inez de 4, y Betty de un año.

Blake Lively y Ryan Reynolds | Gtres

Así, durante la promoción de su nueva película, 'The Hitman's Wife's Bodyguard' junto a Salma Hayek, ha asegurado que él no recibió este tipo de ayuda o de educación cuando era niño pero sabe lo importante que es hablar de ello: "La casa en la que crecí no fue un modelo para mí. Y eso no quiere decir que mis padres fueran negligentes, sino que provienen de una generación diferente".

"Parte de eso es desestigmatizar las cosas y crear una conversación sobre [la salud mental]", añade. "Sé que cuando me siento en el fondo absoluto suele ser porque me siento como si estuviera solo en algo que estaba sintiendo. Así que creo que cuando la gente habla de ello, no necesariamente me detengo en ello ni me lamento, sino que creo que es importante hablar de esto. Y cuando hablas de ello, liberas a otras personas".

Y es que, es muy importante que la gente tenga ejemplos para verse reflejada y poder así superar todos estos tabúes: "Otras personas piensan, 'Oh, él está sintiendo eso y yo también'. Y aunque podríamos estar en dos mundos completamente diferentes o podríamos tener dos vidas completamente diferentes, nos conecta de alguna manera ", explica. "Mucho de esto es simplemente querer modelar ciertas cosas para mis propios hijos y modelar cosas para cualquiera que necesite escucharlas".

Por último, Salma Hayek, quien también estaba presente en la entrevista quiso añadir que "muchas de personas realmente muy inteligentes sufren de ansiedad". "Si es muy joven o no ha logrado cierto éxito, puede hacer que sienta que hay algo mal en él y eso no es así. Es parte de tener un intelecto que se estimula muy fácilmente y solo se trata de canalizar eso", terminaba.

